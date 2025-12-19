José Antonio Neme encara a Julio César Rodríguez por llevarse a Fran García-Huidobro a CHV: «Desarmaste un proyecto exitoso»

La reciente renuncia de Fran García-Huidobro a Mega ha dado mucho que hablar en el mundo de la televisión.

La popular comunicadora sorprendió con su decisión y se ha dado a conocer que asumirá nuevos proyectos en Chilevisión.

En este sentido, en el podcast «Por qué tenía que decirlo», Julio César Rodríguez, director de programación de CHV y expareja de la Dama de Hierro conversó con José Antonio Neme del tema.

Las palabras de José Antonio Neme a Julio César Rodríguez

El rostro de Mega encaró a JC Rodríguez por fichar a su compañera de Only Fama a Chilevisión.

«Empezamos con las deslealtades», indicó José Antonio Neme, quien encaró su colega por desarmar el programa de farándula.

«Lo que pasa es que no se hace lo que tú hiciste. Te llevaste a la Francisca García-Huidobro. Desarmaste un proyecto exitoso», indicó.

Frente a esto, Julio César Rodríguez se hizo el loco y mientras le reclaman expresó: «No juegues conmigo intelectualmente».

Luego, José Antonio Neme aceptó la situación y señaló: «Mientras ella esté bien».

Además, indicó que antes de que Fran García-Huidobro parta le hará una entrevista en profundidad.

«Así te la voy a mandar: desnuda, después de que haya contado todo», le dijo Neme a Julio César Rodríguez en tono de broma.

«La quisimos, la cuidamos… Está bien, usaste tus tentáculos. Tocaste la flauta de Hamelin y ahí va la otra. Lo mismo que hizo hace 30 años, seguirte hasta que llegó Joaquín», indicó haciendo referencia al hijo que tuvo JC con Fran García-Huidobro.

Posteriormente, José Antonio Neme dejó las bromas de lado y tuvo palabras de lamento por la partida de la Dama de Hierro.

«Me da lata, me da pena porque habíamos, realmente, una lógica de trabajo súper divertida. Mi reía con ella mucho, un humor súper parecido (…) En Mega estaba muy cómoda, pero tiendo a pensar que tiene vínculos emocionales con Chilevisión», señaló.

