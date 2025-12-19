Tras ser vinculado con popular actriz: Marcianeke rompe el silencio sobre su situación amorosa

Desde hace un tiempo que se rumorea sobre un posible romance entre Marcianeke y la popular actriz de cine para adultos Gatita Veve.

Y durante los últimos días estas especulaciones se incrementaron luego de que el medio La Hora diera a conocer unos registros en el que el cantante urbano está junto a la joven.

Estas imágenes corresponden a un show que hizo Gatita Veve en «Diosas Club», en el cual Marcianeke la fue a visitar.

De este modo, se pudo ver a la popular creadora de contenidos sentada en las piernas del intérprete de «Dímelo Ma».

Marcianeke rompe el silencio tras ser vinculado con Gatita Veve

Durante esta semana, Marcianeke visitó el estudio de RadioActiva y estuvo presente en el programa «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia en la que habló sobre diversos temas con Jaime Proox, Roberto Rosinelli y DJ Janyi.

En este sentido, el cantante urbano fue consultado sobre cómo está su corazón, a lo que respondió: «Está con el parche curita, ya está sanado».

Ante esto, nuestros queridos locutores no desaprovecharon la oportunidad y le consultaron si es que «hay un gatito por ahí» y si es que tiene a alguien que le haga «miau», haciendo referencia a los rumores que existen sobre un posible romance con Gatita Veve.

En este contexto, Marcianeke respondió de manera escueta y picarona: «Me dejo querer no más».

