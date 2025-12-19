Fran Maira impacta a Don Carter con inesperada talla doble sentido: «Como le gusta a…»

Una cómica situación en el capítulo de este jueves de «Cuánto vale el show». Instancia, en la que popular cantante y exchica reality, Fran Maira sorprendió a Don Carter chiste que nadie se esperaba.

Esto ocurrió en el momento que la joven se encontraba evaluando la presentación de Andrea Castillo, quien interpretó a Cucurrucucú paloma.

En este sentido, Fran Maira celebró la puesta en escena de la participante y expresó: «Increíble, te pasaste».

Fran Maira impacta a Don Carter con chiste subido de tono

Posteriormente, la cantante Fran Maira impactó a todos y principalmente al popular comediante con un inesperado chiste.

«Eres extremadamente talentosa, se nota que tienes una carrera por detrás, como le gusta a Don Carter», indicó la cantante y miembro del jurado.

Este inesperado comentario no pasó piola y generó risas en todos los presentes en el programa conducido por Julián Elfenbein. «Si él dice que le gusta», agregó Fran Maira.

Posteriormente, Julián indicó: «Fue gratuito (…) sin anestesia». En tanto, Don Carter se limitó a solamente taparse la cara.

Y después de un momento en silencio, el popular actor y comediante sacó la voz y expresó: «Eso es entre nosotros, por Dios, qué vergüenza».

Luego, Fran Maira intentó explicar su chiste doble sentido. «Uno tiene carrera por detrás… Por encima, una carrera profesional», indicó la exchica reality.

