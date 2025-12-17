Movimiento Original celebrará dos décadas de trayectoria con concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida: fecha y cómo comprar entradas

Movimiento Original, una de las agrupaciones de hip-hop más destacadas de la escena nacional, está pronta a celebrar dos décadas de trayectoria y buscan hacerlo a lo grande.

En este sentido, la banda está preparando un concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida, el que está programado para el 21 de noviembre del próximo año.

Se espera una presentación llena de grandes éxitos, con invitados y un show de larga duración por parte de SFDK, icónico grupo del Hip-Hop española.

Vale señalar que SDFK es una de las bandas de Hip-Hop de habla hispana más destacada. Cuentan con una trayectoria de más de 30 años. Algunos de sus clásicos son «Agua pasá», «Sin-ceros» y «Cara B», los que siguen sonando hasta ahora.

Durante sus 20 años de carrera, Movimiento Original se ha convertido en un importante referente de la música urbana tanto en Chile como internacionalmente.

La agrupación destaca por su inconfundible estilo, el que fusiona bases potentes con letras que narran historias sociales y cotidianas.

En sus 20 años, Movimiento Original ha lanzado cinco álbumes: Sobre el aire» (2023), «Mov Rap & Reggae» (2017), «Teorema» (2011), «Edición Especial» (2010) y «Soldados del Guetto» (2008).

Por otro lado, dentro de sus populares canciones se encuentran: «Preparao», «Me siento bien», «Natural», «Grandes pasos», «Originala», «Lova» y «Verte Cerquita», las que suman millones de reproducciones en sus plataformas digitales.

La preventa exclusiva Caja Los Andes de entradas para el concierto de Movimiento Original iniciará el 19 de diciembre a las 12:00 horas a través de Ticketmaster.

Por otro lado, la venta general estará disponible mediante la misma ticketera y está programada para el 20 de diciembre a las 12:00 horas.

