Reconocido tarotista chileno enciende las alarmas tras adelantar temblor «bien fuerte»: reveló fechas

Recientemente, el popular tarotista nacional, Álvaro Santi, generó gran preocupación tras lanzar una alarmante predicción en el espacio de YouTube, «Qué Buen Tarot».

En esta oportunidad, el también escritor estuvo hablando sobre el impacto que tendría el Niño Godzilla en el país. Y posteriormente fue consultado por la posibilidad de que se desarrolle algún temblor.

«Chile es un país sísmico y hace rato que vengo escuchando, en el imaginario colectivo, sobre los terremotos», indicó un conductor del espacio.

En este sentido, Álvaro Santi, quien tiende a no dar estos presagios tan alarmista, indicó bromeando: «Todos los años, es el caballito de batalla».

Álvaro Santi y la posibilidad de que se desarrolle un gran temblor en Chile

Posteriormente, debido a que los presentes lo pidieron, el tarotista tiró sus cartas para intentar ver lo que podría ocurrir en el país próximamente.

En este sentido, a Álvaro Santi le aparecieron los diseños de la cigüeña, el perro y la guadaña, y dio un preocupante aviso.

«Puede haber un movimiento difícil, fuerte (…) seguramente viene uno bien fuerte, se pueden caer cosas, se pueden romper. Un poco de pánico en la gente», indicó.

De todos modos, el tarotista dejó en claro que no visualizó ninguna gran catástrofe.

Posteriormente, Álvaro Santi utilizó sus cartas para poder determinar en que lugar se desarrollaría el sismo. «Entre el centro y el sur», mencionó. Además, señaló que el caso del sur, se podrían «alterar aguas».

Y para finalizar, el médium se refirió a cuándo ocurriría y apuntó al segundo semestre de este 2026.

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