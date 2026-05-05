Grave denuncia de abuso sexual contra jurado de MasterChef Celebrity: «Me mete la mano»

Durante las últimas horas, ha generado gran repercusión una grave acusación de una popular actriz contra un juez de MasterChef Celebrity.

Estamos hablando de la colombiana María José Martínez, quien denunció una incómoda situación.

La actriz estuvo presente en el podcast «Vos Podés». Instancia, en la que acusó que en 2018 fue víctima de acoso sexual por parte de uno de los chefs del espacio.

Grave denuncia contra jurado de MasterChef Celebrity

Si bien no reveló el nombre, dio a conocer que el presentador llegó borracho hasta su habitación. En este sentido, le ofreció entregarle información si es que lo dejaba pasar.

María José Martínez reveló que al intentar cerrar la puerta, el chef no la dejó. «Y entonces se me empieza a venir así, y yo empiezo a caminar hacia atrás, porque además es un hombre y tiene mucha más fuerza física que tú, te puede forzar», mencionó.

Además, la actriz señaló que le pidió en reiteradas ocasiones que se fuera y que antes de salir la tocó. «Me mete la mano por la camiseta, me da un beso esquiniado y se va, descarado. Yo estaba temblando», expresó.

Por otro lado, indicó que al día siguiente la abordó y le indicó «la visitaron los vampiros». Algo que para ella fue intimidante. Sin embargo, esto no es todo. También contó que otras dos compañeras también le revelaron que la fue a ver el mismo chef de MasterChef Celebrity en esa noche.

La intérprete dio a conocer que informó de lo sucedido a producción, pero que nunca la apoyaron para hacer una denuncia formal.

«Hoy sigue trabajando y la gente lo adora, porque no saben qué pasó», indicó María José Martínez.

Además, mencionó: «Él estaba casado, yo tenía mi pareja. Él era presentador, ya no está. Entiendo que es por eso, mejor dicho, sé que es por eso, pero él se da el lujo de decir que renunció».

Vale señalar que en esta versión de MasterChef, los cocineros a la cabeza eran Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch, y el chileno Christopher Carpentier.

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