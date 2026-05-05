Tuvo relaciones sin cuidarse y al día siguiente quedó en shock: el posible embarazo que impacta a Vecinos al Límite de Canal 13

En el capítulo que se emitió este lunes del reality de Canal 13, «Vecinos al Límite», una pareja se mostró preocupada debido a una inesperada situación.

Estamos hablando de Bimza y Catalina. Resulta que la noche anterior, los jóvenes tuvieron relaciones sin protección. Frente a esto, el hijo de Kanela se mostró bastante intranquilo tras la posibilidad de convertirse en padre.

Frente a esto, la participante del reality de Canal 13 le señaló: «No creo, mi amor, tranquilo».

Sin embargo, Bimza se veía ansioso frente a la posibilidad de un embarazo. «¿Y si llega a pasar?», le mencionó.

En este sentido, en tono de broma, Catalina mencionó: «Me hago cargo, mamá soltera. Es broma, te tomas todo personal».

Preocupación en «Vecinos al Límite»

Luego, Catalina se tomó el tema con más seriedad y aseguró que en caso de que quede embarazada no sería tan terrible. De este modo, mencionó: «No necesito un hombre al lado para que me solucione la vida».

«Tengo papá, tengo mamá, tengo hermanos que me ayuden. Yo soy responsable», añadió la joven.

Posteriormente, Bimza dejó en claro que para el sería muy complicado y que no se siente preparado para ser padre todavía. «No podría, de verdad. Dame 5 o 6 años para construirme mi casa primero, tenerte un auto», indicó.

«Me da lata, porque al fin y al cabo si hubiera sabido esto, desde el minuto uno ocupo preservativo», añadió el cantante urbano.

En este sentido, el hijo de Kanela reconoció que no puede «quedar tranquilo». En tanto, Cata le daba besos y trataba de que su «pinche» dejara de darle vueltas al asunto.

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