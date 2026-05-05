El nuevo quiebre que impacta a la farándula chilena: ambos tendrían nuevas parejas y hay una foto que lo probaría

Al parecer, una popular pareja del mundo del espectáculo nacional habría terminado su relación de manera definitiva. Incluso, ya estaría envueltos en nuevos romances. Estamos hablando ni más ni menos que de Gisella Gallardo y Mauricio Pinilla.

Recordemos que el exfutbolista de la Universidad de Chile y la comunicadora vivían juntos. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que el deportista ahora se había mudado con su nueva pareja.

Esto último, lo reveló Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas (Zona Latina). Instancia, en la que la «Leona» dio a conocer que Mauricio Pinilla estaría en una relación con Vivian Leigh.

«Ellos llevan mucho tiempo conociéndose, ellos iban y venían», indicó en el programa de farándula. Además, expresó: «Ella está separada y se fue a vivir a un departamento con sus dos hijos. Está muy contenta y feliz con Mauricio, quien ya lleva más de un mes viviendo con ella».

En este contexto, Adriana Barrientos dio a conocer que Vivian Leigh tendría a la venta un reloj que está tasado en más de $20 millones para ayudar a Mauricio Pinilla con sus problemas económicos.

Gisella Gallardo también estaría en un nuevo romanc

Por otro lado, también hay rumores de que la comunicadora estaría en una nueva relación amorosa. Resulta que el portal Infama, dio a conocer que estaría saliendo con José Alfredo Rivas, quien es un empresario.

Incluso, el mismo medio compartió una fotografía en sus historias de Instagram, en la que presuntamente aparece Gisella Gallardo abrazando a su nuevo galán.

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