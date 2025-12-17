«Padres»: Alexandra Litvinova comparte las primeras fotos de su hija con Alexis Sánchez

En la jornada de este miércoles, la modelo rusa Alexandra Litvinova compartió unas tiernas fotografías con su bebé recién nacida y Alexis Sánchez.

En su cuenta de Instagram subió dos registros en blanco y negro, las que acompañó con una breve descripción. «Parents», escribió, lo que en español significa «padres» en español.

En una de estas fotografías se ve el pie de la guagua. Mientras que en otra aparece Alexis Sánchez besando a la modelo rusa, que tiene a su hija sobre su pecho.

Las reacciones que dejaron las fotos de la hija de Alexis Sánchez

Como era de esperar, esta publicación generó múltiples reacciones, de las que varias fueron de parte de chilenos, quienes dejaron palabras de felicidades para «El Niño Maravilla». Incluso, algunos lanzaron cómicas y sanas tallas al respecto.

«Bienvenida Niña Maravilla, danos el primer mundial femenino»; «FELICIDADES NIÑO QUERIDO»; «La foto que estábamos esperando»; «Será un excelente Padre nuestro querido Alexis»; «La niña más querida de Chile»; «Nació La Princesa de Chile»; «Felicidades a los nuevos padres», fueron algunos de los mensajes que dejaron en el post.

Es importante recordar que la noticia de que Alexis Sánchez iba a ser padre se mantuvo en silencio por bastante tiempo.

En este sentido, hace algunas semanas, la modelo rusa compartió un post en la que se refirió a lo complicado que fue mantener esto en secreto.

«Mi mayor secreto. Mantenerlo oculto durante nueve meses fue realmente difícil: sin redes sociales, sin amigos, sin vida afuera de casa», indicó en dicha oportunidad.

«El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y guardarte para ti al mismo tiempo», agregó la pareja de Alexis Sánchez.

«Ahora que el secreto por fin ha salido, se siente increíble poder hablar de ello y compartir piezas de este viaje», finalizó la joven.

