Conmoción en la música chilena: Muere icónico cantante de cumbia

Recientemente, se dio a conocer una noticia que remeció a la escena de la música tropical en Chile. Resulta que se confirmó la muerte de Lautaro «Taby» López, popular cantante y figura de la cumbia nacional.

El artista falleció este 16 de diciembre después de pasar por delicado estado de salud, el que empeoró durante los últimos días.

Conmoción en el mundo de la cumbia

Vale señalar que Taby López fue por más de 40 años vocalista de la emblemática orquesta Pachuco y la Cubanacán. Agrupación de la cual fue uno de los fundadores.

Hace algunos años, el cantante había sufrido la amputación de una de sus piernas producto de la diabtes que padecía.

Y durante este mes, Lautaro «Taby» López fue hospitalizada por complicaciones en el estómago.

En este sentido, según informó Alfombra Roja de Canal 13, permaneció por cinco días a la espera de una cama UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), hasta esta semana que pudo ocupar una en el Hospital Van Buren (Valparaíso).

Taby López estuvo entubado y estuvo siendo atendido en el centro médico hasta este martes en la noche, cuando falleció. Vale señalar que en este momento, la agrupación estaba recibiendo un premio en los Mundo Cumbia Awards 2026.

Es importante señalar que el popular cantante no destacó solamente por su voz, también lo hizo por su cercanía con el público y por su gran participación en apoyo a gremios de artistas nacionales.

Taby López fue una importante figura e inspiró a muchos intérpretes que hoy brillan en la escena musical.

