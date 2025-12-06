Con el género urbano liderando: Estos son los artistas más escuchados en Spotify y YouTube en Chile este 2025

Ya llegó el último mes del año, y como suele ser costumbre en las plataformas, comienza la recapitulación de lo mejor de este 2025. Esto también opera de aquella manera en el rubro musical, donde ya se dieron a conocer los artistas más escuchados de este año en nuestro país.

Este es el caso de dos de las más grandes plataformas de streaming, YouTube y Spotify. Ambas recopilan las estadísticas del usuario respecto a la música escuchada, creando un feed personalizado, además, así obtienen las métricas a nivel global.

Con la salida de Spotify Wrapped y YouTube Recap, podemos conocer cuáles fueron los artistas, y las canciones más escuchadas en nuestro país este 2025.

Estos son los artistas más escuchados en Spotify y YouTube en Chile este 2025

Por su parte, en Spotify el gran ganador en Chile y el mundo, fue Bad Bunny. El conejo malo logró ser el artista más escuchado a nivel mundial, así como también, a nivel nacional.

En cuanto a los artistas chilenos, el más escuchado en nuestro país fue Kidd Voodoo, que quedó en segundo lugar. El cantante, que participó del Festival de Viña a principios de año, alcanzó lo más alto de la industria con sus álbumes, «Satirología Vol. 3«, y «Satirología (Deluxe Edition)».

El top 5 quedó compuesto en su totalidad por artistas urbanos:

Bad Bunny Kidd Voodoo Jere Klein Cris MJ Lucky Brown

También, desde Spotify compartieron en sus redes sociales el top de las canciones más escuchadas, los álbumes, y los podcast con más reproducciones:

En cuanto a YouTube, compartieron en Instagram el top 10 de los videos musicales más vistos de la plataforma durante este 2025. El top 3 quedó de la siguiente manera, con la cantante nacional Katteyes destacando:

BAILAME ASÍ – Jere Klein, Katteyes, Lucky Brown PONTE LOKITA – Katteyes, Kidd Voodoo TODO K VER – Jere Klein, Katteyes.

Revisa acá el listado completo:

