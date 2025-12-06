«Tengo ganas de llorar, pero…»: La sincera confesión de Emilia Dides a sus seguidores en medio de su embarazo

Emilia Dides se sinceró en las redes sobre sus sentimientos en el embarazo. La cantante y modelo ya está en la parte final del proceso, por lo que sigue experimentando los cambios físicos y psicológicos, antes del nacimiento de su primera hija.

Mientras mostraba la actualización de su embarazo, Emilia Dides reveló el nuevo cambio emocional que este le provocó.

La confesión de Emilia Dides a sus seguidores en su embarazo

Con un video en su perfil de TikTok, Emilia Dides compartió su estado de salud actual con sus seguidores, y explicó un nuevo problema: «Quiero saber si ustedes me comprenden. De la nada me dan ganas de llorar, ahora, como en esta faceta. De repente es como una sensación de ganas de sacar el llanto y me siento mucho mejor, pero es tan extraño, porque yo no lloro casi nunca«.

«Solía llorar mucho, pero después tuve un cambio repentino y no sé qué lo causó», agregó la cantante.

En esa misma línea, la ex Miss Universo Chile señaló: «Ya no lloro, pero ahora que estoy en esta faceta del embarazo, que es el último trimestre, tengo ganas de llorar de la nada y no sé de dónde viene, no sé qué parte de mí es. Obviamente que si tengo que llorar lo voy a hacer, pero es extraño».

Por último, Emilia Dides también pidió consejos a sus seguidores: «Quiero saber si me comprenden o estoy sola en esto… si me quieren dar consejos, uno tiene que llorar y llorar no más, porque en este momento exacto tengo ganas de llorar, pero tengo que ir donde mis amigas».

«No hay una razón específica, sino que son ganas de liberar ese llanto», cerró Emilia Dides.

