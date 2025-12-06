«Pedazo de caca»: Karen Paola se descargó con todo tras sufrir un peculiar robo en su auto

Karen Paola utilizó sus redes sociales para hacer un sincero descargo tras vivir un tragicómico episodio. La cantante aseguró que tras ir a una estación de servicio cerca de su auto, sufrió un robo del que no se percató.

Lo más peculiar, fue que el ladrón robó un objeto en específico, que Karen Paola jamás hubiera pensado.

Karen Paola se descargó con todo tras sufrir un peculiar robo en su auto

A través de sus historias de Instagram, Karen Paola explicó la situación: «Vengo a hacer un descargo. Fui víctima de un robo por sorpresa, muy sorpresa, la verdad. Estaba cargando mi auto en una estación eléctrica, cerca de mi casa y resulta que una persona hecha de caca me robó mi termo de agua. El termo de agua«.

«Primero, antihigiénico. Compadre, comadre, ¡qué asco! ¡Qué asco! Ya eres un asco por robar, pero segundo qué asco», agregó.

En esa misma línea, Karen Paola se refirió con duras palabras: «Tú no sabías la relación que yo tenía con ese termo, era muy bonito, pero además me hidrataba, era mi panita. Pedazo de caca«.

«Solo te quiero decir que… No voy decir esas palabras de buena crianza de ‘pucha, si no está conmigo no era mío’, ‘ojalá que la persona que lo tiene ahora lo disfrute’ o ‘quizás lo necesitaba más que yo’. No, no lo necesitas más que yo«, complementó la artista.

Por último, explicó por qué su termo era tan importante para ella: «yo busqué ese termo, ese termo era especial, porque acá en Chile los hacen de uno o dos colores, tres a todo reventar. Y el termo como en degradé, fome. Yo soy colorinche, ese termo era colorinche«.

«Tenía muchos colores, tenía mi vibra. Y tú, ser humano de caca, que me lo robaste, sí, tú, tú no entiendes la puta vibra. Qué penca… qué penca eres. Ese termo era muy bacán para mí, me hacía muy feliz«, cerró Karen Paola.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google