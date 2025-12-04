Lluvia de críticas a Sammis reyes por polémico comentario previo al nacimiento de su hija: «No voy a parar hasta que me salga un hombrecito»

El miércoles pasado, Sammis Reyes dijo presente en el espacio País ADN. Instancia en la que presentó un programa deportivo que entregará 100 becas a jóvenes de 14 a 25 años.

Sin embargo, esto no fue todo y el deportista habló de diversos temas. Entre ellos, su paternidad y el momento que se encuentra viviendo actualmente junto a su pareja Emilia Dides.

«No hay nada que se acerque a la sensación de cuando la Emilia me dijo que estaba embarazada. Es el momento más feliz de mi vida», expresó Sammis Reyes.

El exjugador de la NFL reveló que si bien no ha tenido mayores complicaciones, esta nueva etapa le ha cambiado la vida.

«Ser papá te cambia para siempre. Lo tomo con responsabilidad, amor y mucho cariño», explicó el deportista.

Además, dio a conocer que le gustaría seguir agrandando la familia. «Por supuesto, van a venir más. No voy a parar hasta que me salga un hombrecito», mencionó Sammis Reyes.

De todos mondos, indicó que en estos momentos está «disfrutando esta bendición que viene en camino»

«El gimnasio entrega disciplina, confianza y comunidad. Si puedo aportar un granito de arena, lo voy a hacer», señaló, explicando que el anuncio de que será padre lo ha ayudado en pensar en como impactar de buena forma a las futuras generaciones.

Duras críticas a Sammis Reyes en redes sociales

Vale señalar que el comentario de Sammis Reyes sobre que no parará hasta que le «salga un hombrecito» le ha costado múltiples críticas.

«¿Qué tan mala persona tienes que ser y futuro papá como Sammis Reyes para decir tamañas estupidez? Aún no nace su hija y ya la no la quiere lo suficiente porque es mujer. Que triste. Ojalá dejáramos de tener que encontrarnos con no noticias de Sammis Reyes que a nadie le importan», indica un usuario de X (antes Twitter).

«Esto es horrible tanto para Emilia y la hija que esperan, no veo muchos años a esta relación Sammis Reyes es muy», indicó otra persona.

¿Qué tan mala persona tienes que ser y futuro papá como Sammis Reyes para decir tamañas estupidez? Aún no nace su hija y ya la no la quiere lo suficiente porque es mujer. Que triste. Ojalá dejáramos de tener que encontrarnos con no noticias de Sammis Reyes que a nadie le importan https://t.co/YGGv2vPOjX — 𝑹𝒂𝒇𝒂𝒆𝒍 Á𝒍𝒗𝒂𝒓𝒆𝒛 𝑪. (@Rafalvarezc) December 4, 2025

Esto es horrible tanto para Emilia y la hija que esperan, no veo muchos años a esta relación Sammis Reyes es muy 🚩 https://t.co/MbIoy4xaJn — Esteban (@estebanfaridd) December 3, 2025

sammis reyes es como si a karol dance le hubieran pateado la leche purita con 30 scoops de proteina diarios cuando guagua https://t.co/FBiEw5ljmP — sailor fome 🌙 (@sailor_fome) December 3, 2025

Sammis Reyes logró en poco más de 12 palabras decir tres weas funables… 🤣 Ni Karol Dance pic.twitter.com/Ljxe9UElIp — Sientista Político (@politologista) December 3, 2025

