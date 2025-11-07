Emilia Dides y Sammis Reyes dieron a conocer el sexo de su bebé y las redes explotaron de emoción: «La revelación más épica del mundo»

Mediante redes sociales, Emilia Dides y Sammis Reyes sorprendieron a sus seguidores tras dar a conocer el sexo del bebé que están esperando.

La popular pareja publicó un video en sus cuentas de Instagram, el que fue hecho con inteligencia artificial con el fin de entregar esta importante noticia.

En este registro, se ve a los jóvenes inmersos en una búsqueda desesperada. Al mismo tiempo, varias aves rosadas y azules sobrevuelan el cielo y los pasillos.

Mientras que de fondo se escucha«Berghain», canción de Rosalia. Y al final ambos se juntan. De este modo, Sammis Reyes besa a Emilia Dides, le da un beso en su guata, después la besa en la boca y la toma en brazo.

En este instante, el fondo se tiñó de rosado, lo que confirma que están esperando a una niña.

«Eres todo lo que esperábamos. Viniste a unirnos, a conectarnos y hacernos felices por siempre. Te amamos», indicaron en el post colaborativo.

Además, Sammis Reyes dejó unas tiernas palabras en los comentarios.

«Vamos a tener una princesita. Emilia Dides gracias por darme el regalo más lindo del mundo. Te amo con todo mi corazón», indicó el exjugador de la NFL.

Redes reaccionan a anuncio de Emilia Dides y Sammis Reyes

Vale señalar que el anuncio que hizo la popular pareja recibió múltiples reacciones. En este sentido, diversas figuras del espectáculo y sus seguidores le dejaron buenos deseos.

«Qué hermoso! Felicidades», le señaló Karen Paola.

«¡La princesa de Chile! ¡Y la revelación de sexo más épica del mundo! ¿Cómo se supera esta revelación?»; «No puedo esperar para conocerla»; «Muero de amor»; «La bebé de Chileeeeeeeeeee»; «Te estamos esperando»; «No los conozco, pero los amo»; «Las amo con todo mi corazón», fueron algunos de los comentarios que recibieron Emilia Dides y Sammis Reyes por parte de sus seguidores.

