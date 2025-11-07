Revelan registro del momento exacto de balacera que terminó con un muerto en concepción: René Puente fue agredido por atacante

Durante los últimos días se ha hablado mucho sobre una balacera que tuvo lugar en Concepción el pasado 1 de noviembre. Incidente que terminó con una muerte y con heridos. Entre ellos, el «Dr. Maki Gero», quien es el representante del popular personaje de redes sociales, «Tío Rene».

De acuerdo a lo informado por Carabineros, este hecho se desarrolló en un local llamado «Museum», el que está ubicado en la intersección de Avenida Prat con calle Bulnes, en la ciudad penquista.

Y recientemente, T13, dio a conocer un video del momento exacto en el que sucedió este violento hecho. De este modo, se puede ver el popular René Puente fue atacado por el hombre que disparó.

Revelan registro de balacera que dejó lastimado a manager de Tío René

T13 compartió un video del incidente, el cual fue grabado por las cámaras de seguridad del local. De este modo, se puede apreciar como los presentes arrancaron para evitar ser baleados.

Además, en esta instancia es posible ver a René Puente, quien increpó al antisocial, quien le lanzó un manotazo y una patada.

Por otro lado, también se puede notar que «Dr. Maki Gero» se tiró al suelo para evitar que le llegara un disparo.

Vale señalar que el hombre imputado por este hecho fue identificado como Jonathan Borques, quien habría tenido esa rección tras ser expulsado del local por un problema los guardias.

«Lo expulsaron de la discoteca, entonces, en ese momento, dice: ‘Voy a disparar, los voy a matar. Yo soy el Chimbi’ y luego regresa con el arma para cobrar», mencionó Felipe Calabrono, fiscal ECOH Biobío.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @queristoo

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google