Preocupación por Fran García-Huidobro tras inesperado accidente que la dejó en la clínica: «No entiendo muy bien»
Fran García-Huidobro dio a conocer en sus redes sociales que sufrió un imprevisto luego de grabar en "El Internado".
Recientemente, la popular animadora Fran García-Huidobro, generó gran preocupación en sus seguidores tras dar a conocer en sus redes sociales que sufrió un inesperado accidente.
Resulta que después de ser parte de las grabaciones del cara a cara, del reality de Mega, «El Internado», la comunicadora vivió un imprevisto en el aeropuerto de Lima.
De este modo, Fran García-Huidobro entregó detalles de lo que le pasó y dio a conocer que tuvo que ir a la clínica tras una caída, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores.
Fran García-Huidobro revela accidente que vivió en aeropuerto de Lima
A través de su cuenta de Instagram, la animadora indicó: «Yo estoy aterrizando en Chile y tuve un percance. Me caí en el aeropuerto de Lima. Me senté arriba de mi maleta para leer y la maleta se cayó. Y obvio, ‘qué vergüenza, que plancha. No me pasó nada, estoy bien’, y no estoy nada bien».
«No puedo mover esta mano, así que creo que voy a tener que llegar directamente a la clínica. Y me da miedo, porque como yo en general no sufro de dolor, pero sí tengo completamente inutilizada la mano», agregó Fran García-Huidobro.
Posteriormente, después de realizarse una radiografía, la «Dama de Hierro» señaló: «Parece que tengo una fractura de una cosa muy pequeñita en la mano».
De todos modos, la animadora de Mega dio a conocer que todavía tiene que someterse a otros exámenes: «No entiendo muy bien, en realidad, pero la verdad es que me tienen que hacer un escáner porque en la radiografía no se alcanza a ver, pero se presume que hay una fractura».
Además, Fran García-Huidobro mencionó: «Yo calculé que no me puedo lavar los dientes, así que me van a mandar con una muñequera, con remedios para el dolor y con una orden para hacerme el scanner ambulatorio».
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.