Reconocido bailarín europeo destroza a Vasco Moulian y Raquel Argandoña por su trabajo en Fiebre de Baile: «No saben absolutamente nada»

Hace aproximadamente un mes, se estrenó «Fiebre de Baile» de CHV. Programa que ha dejado grandes coreografías, momentos virales e incluso polémicas.

Incluso, el jurado del espacio ha dado que hablar, el que en algunas oportunidades ha sido criticado.

En este sentido ido, recientemente, el popular bailarín lituano Neilas Katinas, opinó sobre la labor de los jueces Vasco Moulian y Raquel Argandoña, a quienes criticó duramente.

Neilas Katinas critica sin filtros a Vasco Moulian y Raquel Argandoña

En el programa de farándula Zonas de Estrellas, el coreógrafo europeo que ha sido campeón mundial y ha obtenido dos campeonatos europeos de danza, arremetió contra Moulian y Argandoña.

«Solo me imagino qué tipo de ‘trabajo’ hacen Argandoña y Vasco. Y esto es suficiente para no ver el programa. Yo ya trabajé con ellos y lo sé, de baile no saben absolutamente nada», lanzó.

Vale señalar que Neilas Katinas no opinó sobre los Power Peralta y Edymar Acevedo, quienes forman parte del jurado de Fiebre de Baile.

Además, también fue consultado sobre la posibilidad de colaborar con Vasco Moulian y Raquel Argandoña. Frente a esto, contestó: «No, sobre todo con la señora Argandoña, porque no le interesa el baile, no respeta el trabajo de los participantes».

Es importante recordar que el bailarín lituano trabajó con la «Quintrala» en el programa «Bailando por un Sueño» de Canal 13 en 2020. Instancia, en la que ambos fueron parte del jurado.

Por otro lado, compartió pantalla con el actor en «Rojo, el Color del Talento», el que se emitió por TVN entre 2018 y 2019.

De este modo, Neilas Katinas dejó en claro que no le gusta el trabajo que Vasco Moulian y Raquel Argandoña realizan en el estelar de CHV.

También te podría interesar: Emilia Dides y Sammis Reyes dieron a conocer el sexo de su bebé y las redes explotaron de emoción: «La revelación más épica del mundo»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google