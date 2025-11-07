La Corazón On Tour 2025: Conoce la cartelera y cómo comprar entradas para el esperado evento en Machalí

Falta muy poco para que se lleve a cabo la Corazón On Tour, esperado evento de Radio Corazón que se llevará a cabo en el Estadio Guillermo Chacón de Machalí, a solo minutos de Rancagua.

Vale señalar que esta instancia está programada para el 22 de noviembre y marca un importante hito, ya que es primera vez que nuestra radio hermana saldrá de gira.

El ansiado evento cuenta con line up de lujo, compuesto por reconocidos artistas de música tropical. Además, los ritmos urbanos y el humor también dirán presente.

De este modo, se espera que en esta jornada se vivía una experiencia inolvidable para los seguidores de la querida Radio Corazón.

Conoce los artistas que estarán presentes y cómo comprar entradas para Corazón On Tour

La primera versión de este evento cuenta con artistas de lujos, quienes son los encargados de hacer bailar, cantar y reír a todos los presentes.

La Corazón On Tour tendrá a Cebolla y Bodoque, Américo, Santaferia, Paula Rivas, Pablito Pesadilla y Zúmbale Primo.

De este modo, la sexta región vibrará al ritmo de la música tropical, urbana y con el humor.

Las puertas de Corazón On Tour se abrirán a las 16:00 horas. Además, está diseñado para que sea una masiva experiencia familiar.

Por oro lado, además de la música en vivo, el evento contará con carritos de comida, barras, juegos para niños y DJs.

Las entradas para este evento que está preparando la Radio Corazón se encuentran disponibles a través del sistema Passline.

Vale señalar que los precios están muy buenos para asistir en familia. La entrada para Cancha General está a $16.000, Cancha Vip en $27.000 y sector Palco en $32.000

Además, hay promociones por las compras de 2 o 4 entradas. Oportunidad ideal para ir con toda la familia.

