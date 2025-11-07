Meteorólogo de Mega, Jaime Leyton sufrió millonario robo y José Antonio Neme explota: «Estoy insufrible y me voy a poner más insufrible»

Recientemente, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton sufrió un millonario robo en su domicilio ubicado en Puente Alto.

El especialista dio a conocer que les trajeron joyas de su esposa y otras especies. «Afortunadamente, no se llevaron el computador, pero sí un televisor, un smart TV», indicó.

Además, de acuerdo a lo informado por la PDI, los objetos robados están avaluados en $5 millones.

En este contexto, el meteorólogo de Mega entregó detalles del suceso en el matinal Mucho Gusto. Instancia, en la que su colega José Antonio Neme compartió un duro descargo.

José Antonio Neme explota tras millonario robo que sufrió Jaime Leyton

El animador del matinal de Mega expresó: «No podemos seguir eternamente en un espacio descriptivo desde esta tribuna. Yo sé que la gente quiere saber y está muy bien tener a don Jaime, lo agradecemos, pero eso lo único que hace es que, quienes tienen la responsabilidad de solucionar este problema, eluden su culpa».

En este contexto, visiblemente molesto, José Antonio Neme expresó: «Esto ya lo hemos visto una y otra vez. Dicen ‘ah, es que Neme está insufrible’, claro que estoy insufrible y me voy a poner más insufrible. ¡Y si no le gusta, cámbiense de canal, porque para mí esto es insufrible!».

«Uno, todos los meses paga IVA, paga impuestos al Estado para que el Estado entregue prestaciones de vuelta, y una de esas prestaciones es la seguridad. Y si no hay, es porque se están robando la plata de los bolsillos de los chilenos. Don Jaime paga contribuciones, IVA, impuestos sobre la renta y de vuelta no recibe nada. Porque durante horas pudieron sacar sus cosas sin que nadie hiciera nada», añadió.

«El derecho a la seguridad debería ser la idea central de esta campaña presidencial, pero los candidatos están hablando de cosas que no le importan a nadie», finalizó el rostro de Mega.

