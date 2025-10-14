José Antonio Neme le manda directo mensaje a Viñuela por imitarlo en Fiebre de Baile: «Tenemos que sentarnos a…»

En la más reciente versión del estelar de CHV, «Fiebre de Baile», José Miguel Viñuela dio mucho que hablar con su imitación de José Antonio Neme, en la que se apoda como «José Antonio Nepe».

De hecho, fiel a su estilo, protagonizó una acalorada discusión con Vasco Moulian, quien es jurado del programa.

José Antonio Neme reacciona a la imitación de José Miguel Viñuela

En la mañana de este martes, en el matinal de Mega «Mucho Gusto», una señora se acercó al móvil del periodista Karim Butte. De este modo, dio a conocer que no le agradó la presentación que tuvo José Antonio Neme en Fiebre de Baile.

Frente a esto, el rostro de Mega alzó la voz rápidamente y señaló: «No era yo. No era yo. Es gente que se aprovecha de mi imagen».

Es importante dejar en claro que José Antonio Neme no tiene complicaciones por estas imitaciones. De hecho, habría aconsejado a José Miguel Viñuela.

Además, en esta ocasión, el popular rostro televisivo le mandó un directo mensaje al animador. De hecho, hizo referencia a los montos que estaría recibiendo por estas imitaciones.

«Voy a aprovechar de mandar un recado. A ti Viñuela te estoy hablando: tenemos que sentarnos a sacar cuentas. Eso es todo lo que te voy a decir», indicó la figura de Mega.

Ante esto, su colega Karen Doggenweiler mencionó: «Es lo que pasa con los tributos o imitaciones, es tu imagen, claro»,

Mientras que José Antonio Neme expresó: «No creo que haya ido gratis al baile, poh…. Imagen».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google