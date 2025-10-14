Daddy Yankee llega a Chile en noviembre: Conoce cómo conseguir entradas gratis

Hace un tiempo, se dio a conocer que Daddy Yankee regresará a Chile durante este año. Sin embargo, en esta oportunidad no lo hará de la mano del perreo, sino que estará presente en un evento religioso.

En esta oportunidad, el puertorriqueño llegará a Chile bajo al nombre Raymond Ayala y se va a presentar en la Quinta Vergara de Viña del Mar en la Fiesta de la Familia.

El evento se realizará el próximo 9 de noviembre y es organizado por la Fundación Valparaíso Evangélico.

Cabe destacar que esta instancia, en la que estará Daddy Yankee, también contará con la presencia de Rafael Bermúdez, Nehemias Marchart, Jah Love y Dos Tonos Crew.

En este contexto, desde la organización del evento, indicaron que el artista que brilló en tres oportunidades en el Festival de Viña «llegará a nuestro país para entregar un poderoso mensaje de fe y esperanza en este gran encuentro que reunirá a miles de familias».

Además, adelantaron que «la Fiesta de la Familia 2025 será una jornada inolvidable de alabanza, unidad y alegría, con la presencia de destacados invitados nacionales e internacionales (…) ¡Prepárate para vivir un día histórico de fe, música y unidad en la Quinta Vergara!».

¿Cómo conseguir entradas gratis para el show de Daddy Yankee en Chile?

El evento, en el que se presentará Daddy Yankee es gratis. Las entradas se podrán adquirir a través de Passline desde este 15 de octubre.

Es importante recordar que en diciembre de 2023, el puertorriqueño llevó a cabo su gira de despedida en el Coliseo de Puerto Rico. Instancia en la que confirmó su conversión al cristianismo y que se dedicaría a la evangelización.

Luego, Daddy Yankee anunció que continuará su carrera, pero enfocado en el cristianismo. De hecho, hace algunos meses lanzó su más reciente canción, la que se titula «Sonríele» y fue bajo el nombre DY».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google