Popular comunicador revela que se convertirá en padre con su pareja 11 años menor que él: «Es el primer hijo de los dos»
El comunicador dio a conocer la noticia a través de redes sociales y recientemente, entregó detalles del momento que vive.
Recientemente, un reconocido comunicador y exfutbolista sorprendió tras dar a conocer que será padre.
Hablamos de Cristián Basaure, quien es comentarista en TNT Sports y reveló que junto a su pareja Renata Justiniano, quien es 11 años menor que él se convertirán en padres.
La pareja dio a conocer la importante noticia a través de redes sociales. Además, el exfutbolsita conversó con LUN, donde entregó más detalles con respecto al bebé que están esperando.
Cristián Basaure revela que será padre
El comunicador indicó que «es el primer hijo de los dos, así que estamos viviendo un proceso muy bonito. Una noticia tan importante como la espera de mi primer hijo me agarra en un muy buen momento, tanto en lo personal como en lo profesional, más maduro también».
Asimismo, dio a conocer que su romance con su pareja, que tiene 23 años, inició hace más de un año. «Fue todo muy rápido, superrápido. Nos conocimos y a los pocos meses quedó embarazada. Para nosotros ha sido una bonita historia de amor», expresó Cristián Basaure.
«Nos llevamos por 11 años, pero no se nota la diferencia, para nada. Nuestras formas de ser son muy parecidas, ella es muy madura, muy familiera, igual que yo», añadió, el exfutbolista que militó en equipos como La Serena y Audax Italiano.
Además, Cristián Basaure dio a conocer que «nos conocimos en una discoteca. Es todo muy extraño igual, porque yo no soy de ir a discos. Pero un día salí con un amigo y una amiga, conocí a Renata y no nos separamos más».
