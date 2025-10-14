Acusan a popular exchico reality de ingresar drogas al encierro: «Tenía su propio proveedor, que lo dejaban entrar al recinto»

Durante este lunes, Óscar Garcés se lanzó con todo contra el exfutbolista Francisco Haiquipán, con quien compartió en el reality de Mega, «Volverías con tu ex» en el 2016.

Mediante redes sociales, el actor sorprendió con graves acusaciones contra el exjugador de Colo Colo, con quien tuvo diversos conflictos en el programa de telerrealidad.

En concreto, el exchico reality dio a conocer que recientemente fue hostigado por Francisco Huaiquipán. Además, mencionó que durante el encierro permitía que un vendedor de droga ingresara.

Graves acusaciones contra Francisco Huaiquipán

«Si este delincuente y drogadicto vuelve a nombrar a cualquier integrante de mi familia, no tendré ningún pudor en decir que en Volverías con tu ex tenía su propio proveedor, que lo dejaban entrar al recinto», señaló Óscar Garcés.

En este sentido, el actor indicó que cuando le cortaron este beneficio, Francisco Huaiquipán «se volvió loco».

«Rompió todo: escenografía, vidrios, cámaras, y todas las plantas terminaron dentro de la piscina», reveló el finalista de «Protagonistas de la Fama».

«Todo por el berrinche de un drogadicto. No se pudo seguir grabando por el arrebato del jugador más drogo e intrascendente de Chile», agregó Óscar Gárces.

Además, mencionó: «No me huevee, señor. Vaya y consuma lo que quiera, trafique lo que quiera y siga visitando Bolivia, tal como comentó usted mismo en el programa».

En este sentido, Óscar Garcés señaló: «A mí me puedes llamar y escribir lo que se te antoje, pero con mi clan no. Los que amo, no»

«Me vale que me digas que sabes dónde viven mis viejos. Simplemente, desde hoy, cualquier cosa que pase serás tú. Carabineros ya está al tanto. No te metas con los míos, que a diferencia tuya, jamás, pero jamás dejaría que una niña o un niño entraran a un hotel a dejar marihuana. ¿Clarito?», añadió.

