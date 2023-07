«Nos demoramos mucho en tener algo»: Daniela Aránguiz confirma su romance con popular exchico reality

Daniela Aránguiz seguirá dando que hablar durante las próximas horas, pues la polémica figura farándula dirá presente en el nuevo episodio de Podemos Hablar donde hablará de su vida amorosa.

La chiquilla llegará a las pantallas de Chilevisión para confirmar que está saliendo con Luis Mateucci. Esta sería la esperada ratificación de su romance con el exchico reality. Con esta revelación se dejarían atrás de las especulaciones sobre algo que era un secreto a voces.

¿Qué dirá Daniela Aránguiz en Podemos Hablar sobre su vida amorosa?

«Yo a Luis (Mateucci) lo conocí hace mucho rato, nosotros nos demoramos mucho en tener algo, yo no podría hablar de una relación si no se los digo a mis hijos antes», confesará la panelista de Zona de Estrellas, según consignó FMDOS.

Igualmente, Daniela Aránguiz entregará detalles de lo que ha sido su cercanía con el chiquillo trasandino. «Luis me ha hecho vivir lo que, y nunca viví, algo super simple. Un día me dice vamos a tomarnos una cerveza y le digo con quién vamos, y me dice, ¿necesitamos ir con alguien más?», agregará la exchica Mekano en conversación con Jean Philippe Cretton.

De igual manera, Daniela Aránguiz seguirá hablando en las pantallas de Chilevisión sobre lo que ha experimentado con el exchico reality. «Yo creo que no quiero ponerle nombre a algo (la relación con Luis Mateucci), la paso bien, salgo, tenemos grupos de amigos en común, es una persona súper simpática, que me saca de la pena que quizás estaba viviendo, yo creo que cada persona llega en el momento indicado», señalará la panelista farandulera.

Este viernes a las 22:30 horas se emitirá el nuevo capítulo de Podemos Hablar. Esta edición contará con la presencia de Daniela Aránguiz, quien hablará sobre distintos aspectos de su vida personal y laboral. Este será un episodio especial del espacio que usualmente se invita a distintos famosillos.