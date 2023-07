«Esa niñita que se colgó de mi exmarido»: el potente análisis de Daniela Aránguiz sobre polémica participante de Gran Hermano Chile

A una semana de la revelación de Constanza en Gran Hermano Chile sobre su cercanía con Jorge «mago» Valdivia, la panelista de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz, se refirió a la figura de la polémica jugadora del reality de Chilevisión.

Estas declaraciones fueron en la mismas pantallas de Zona Latina. Esto llega jornadas después de unas declaraciones de Eliana Espejo, amiga de Constanza, quien aseguró que el exfutbolista siempre buscó a la chiquilla.

«La primera vez fue cuando él ya no estaba con Daniela Aránguiz. Lo conoció cuando él vivía en el hotel en La Dehesa», señaló Espejo según pudo rescatar Chilevisión Noticias.

Del mismo modo, tal como informó el medio antes mencionado, la panelista de Zona de Estrellas respondió a las declaraciones de Constanza. «Mira, esa niñita que se colgó de mi ex marido va a llegar hasta el final, porque causa polémica y gana pantalla y sube el rating», lanzó Daniela Aránguiz.

Por su lado, Adriana Barrientos puso los paños fríos y dijo: «no sabemos, amiga. La gente vota también», declaró la «leona» quien recibió una inmediata réplica por parte de la ex chica Mekano. «Ahí está, te lo firmo aquí y ahora», afirmó Daniela Aránguiz sin ningún tipo de duda al respecto.

El mea culpa de Constanza en Gran Hermano Chile

Pese a que el nombre nunca salió de su boca, las insinuaciones de los participantes de la casa hicieron que Constanza confirmara que tuvo un «acercamiento» con Jorge Valdivia. Mismas declaraciones que provocaron el arrepentimiento de la chiquilla.

«Me sentí mal, hueo…, porque yo le prometí. Él no sabe que yo iba a estar acá, pero yo se lo prometí. Me llevaba muy bien con él . Yo entré llevándome bien con él, pero buena onda, nada más. No hubo amor, ni no fue nada serio», expresó Constanza en conversación con Fran Maira, según lo que señaló el portal de la señal privada.

Igualmente, la participante de Gran Hermano Chile se refirió a las posibles consecuencias para el «mago» tras sus declaraciones en la pantalla chica. «Para él era algo muy íntimo y privado que le podría causar muchos problemas. Yo no, porque estoy soltera, no estoy casada ni tengo hijos. Él sí. Siento que no quiero salir y que eso opaque todo lo que yo soy, porque sé que es un tema controversial», manifestó la chiquilla.