Lapidan a Raquel Argandoña por polémico comentario a María José Quiroz en Fiebre de Baile: «Se ganó la denuncia ante el CNTV»

En el más reciente episodio del estelar de CHV, Fiebre de Baile, Raquel Argandoña lanzó un comentario que ha generado gran indignación en redes sociales.

Esto sucedió después de la presentación de la popular comediante María José Quiroz, quien ha destacado por su gran nivel desde que inició el espacio.

La temática del capítulo fue «Fusión Latina». Cabe destacar que en esta instancia, la humorista derrotó a Faloon Larraguibel después de que empataron en la votación.

Critican a Raquel Argandoña por comentario a María José Quiroz en Fiebre de Baile

Las palabras de Raquel Argandoña tras la presentación de la exintegrante de Morandé con Compañía no pasaron desapercibidas y fueron muy criticadas.

«Tu vestuario, horrible, no te favorece para nada esta noche. No me gusta, el amarillo te hace ver mucho más ancha en televisión, y eso tú lo sabes porque trabajas en cámara», señaló

Frente a esto, María José Quiroz respondió: «Uno no elige su vestuario».

Además, la humorista señaló: «Muchas gracias a la gente que está acá, al jurado, a quienes están en la casa… yo no me tenía fe y el cariño ha sido impresionante».

«Represento a la mujer chilena, así como chica, que le queda todo mal… las mujeres me escriben y me admiran porque he mostrado que con este cuerpo y este porte se puede bailar», añadió tras las palabras de Raquel Argandoña.

Cabe destacar que a través de redes sociales lapidaron las palabras de «La Quintrala». De hecho, algunos anunciaron denuncia ante el CNTV.

Vale señalar que María José Quiroz es una de las participantes mejor evaluadas del programa y ha ganado todos sus duelos.

