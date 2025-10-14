Ahora Caigo de Daniel Fuenzalida fue visto por más de 1 millón de personas: joven conmovió a todos con su historia

Durante la jornada de este lunes, «Ahora Caigo» conducido por nuestro querido Daniel Fuenzalida marcó un importante hito. Resulta que el programa, que es uno de los panoramas favoritos de las tardes, se posicionó en el primer lugar de sintonía.

El programa fue visto por 1.046.924 personas. Además, tuvo un rating promedio de 506.711 personas por minuto. De este modo, superó holgadamente a la competencia entre las 19.28 y 21.00 horas.

En dicho horario, Canal 13 promedió a 423.781 personas por minuto; CHV 346.734 personas por minuto y Mega 447.370 personas por minuto.

Potente historia marcó el capítulo de Ahora Caigo

Luego de vencer a sus contrincantes, Michael, un veinteañero licenciado en ciencias jurídicas, se coronó como el flamante ganador del episodio del programa conducido por Daniel Fuenzalida

En esta instancia, el joven mencionó: «Me falta poco para ser abogado». Además, dio a conocer que con un amigo tiene un estudio jurídico para entregar asesorías.

Vale señalar que los padres de Michael estuvieron junto a él en dicha instancia. «Es un orgullo, tengo el pecho inflado siempre. Quiero mucho a mis hijos porque todos son muy buenos», indicó el padre.

Asimismo, el padre del joven dio a conocer que recientemente se le diagnosticó cáncer y que debe someterse a quimioterapia. «Él es un luchador, hemos pasado por mucho, pero él es esforzado, sacrificado, un luchador. Lo amo con toda mi alma», mencionó.

Por su parte, su madre indicó: «Estoy feliz por él, por haber llegado a esta instancia. Lo amo mucho».

En tanto, Sofía, su hermana, también le dedicó unas palabras. «Eres seco», mencionó.

Vale señalar que a pesar de que tenía la opción de ganar más de 3 millones de pesos, Michael optó por no asistir al juego final de «Ahora Caigo». De este modo, se retiró con 912 mil pesos.

Sin embargo, dio a conocer en el programa encabezado por Daniel Fuenzalida su historia de esfuerzo y motivación.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google