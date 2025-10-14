Otakin alza la voz tras ser apuntado como responsable de cierre de local en Concepción: «Juzguen ustedes mismos»

Recientemente, el anti-influencer Otakin alzó la voz tras ser señalado como responsable del cierre de un local de comida, al que criticó sin filtro.

Esto fue divulgado por Dafneth Mansilla, creadora de contenido que compartió un video en TikTok, en la que señaló que un local de concepción cerró tras ser lapidada por el ahora chico reality.

«A mí no me gusta el chisme, ¿pero cacharon que cerró Burdog? La tienda de completos americanos que supuestamente eran muy caros y que no tenían baño y que el Otakin tumbó», comenzó señalando.

«hizo una reseña y cagaron. Bueno, no sé si cagaron por eso, pero a mí en lo personal me gustaban caleta», agregó la tiktoker.

Además, señaló que «Otakin es capaz de destruir negocios, así que cuidado».

Frente a esto, el anti-influencer se refirió al tema y defendió la reseña que hizo sobre el local.

Otakin responde tras ser apuntado como responsable del cierre de local de comida

El anti-influencer compartió nuevamente el video en que criticó a la picada, para que entiendan sus argumentos.

«La verdad, podríamos entrar en la polémica y agrandar esto. Juzgar cómo es que justo hoy tienen que llamar la atención. Pero hagamos algo más simple. Juzguen ustedes mismos», indicó Otakin.

Además, negó que su crítica haya sido debido a la nacionalidad de los dueños del local. «Si estamos en esas, les presento a ‘Noblot’s’, donde sí supieron aceptar la crítica y mejoraron sus productos», señaló.

En la reseña que Otakin hizo del local que cerró en Concepción indicó: «Las papas valen cualquier callampa»

Asimismo, criticó un «perrito caliente» que contenía alfalfa, pepinillos, porky, papas al hilo, salsa tártara y ciboulette.

En este sentido, también indicó que no había baño y que «muestran el local como si fuera gigante y con cuea tiene seis mesas».

