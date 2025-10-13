«Hizo una reseña y cag…»: Revelan cierre de local de comida a meses de dura crítica de Otakin
"Otakin es capaz de destruir negocios, así que cuidado", señaló la tiktoker que dio a conocer el fin de la picada.
Otakin constantemente está dando que hablar por sus videos en los que opina sobre distintos locales de comida del país, con los que no tiene nada compasión a la hora de criticarlos.
Y recientemente, se dio a conocer que producto de una de las reseñas del anti-influencer, habría cerrado un local ubicado en Concepción.
En dicha ocasión, Otakín lanzó: «Primero comentarte que las papas valen cualquier callampa».
Además, criticó sin filtro al local por inventar un «perrito caliente» que tenía alfalfa, pepinillos, porky, papas al hilo, salsa tártara y ciboulette.
«Yo creo que con los ingredientes te dije todo. Por qué re chucha se ponen a inventar hue…», mencionó Otakin.
Sin embargo, esto no es todo. El anti-influencer también expresó distintos puntos que no le gustaron del local.
«La primera es que no tienen baño, la segunda es que el 100% del marketing del local sea con influencer pagado, la tercera que muestran el local como si fuera gigante y con cuea tiene seis mesas y la cuarta es que ellos saben de locales porque tienen una hamburguesería, un local temático, uno de sushi que son a toda raja, pero acá se metieron con el completo si es casi un patrimonio», señaló.
@otakin_antiinfluencer 🌭yo se que te salio caleta de veces y ninguno le creíste 😇El completito es una institución ❤️sigue a tu anti influencer favorito #chile🇨🇱 #parati #reseña #burdog #otakin #real #dato #conce #concepcion #humor #lentejas #viral #perritocaliente #completo #hotdog #otakin #fyp #feed #food #comida #restaurant ♬ sonido original – Otakin
Cierre de local de comida a meses de reseña de Otakin
Dafneth Mansilla, creadora de contenido de Concepción, compartió un video en TikTok, en el que dio a conocer el cierre de la picada, la fue duramente criticada por el anti-influencer.
«A mí no me gusta el chisme, ¿pero cacharon que cerró Burdog? La tienda de completos americanos que supuestamente eran muy caros y que no tenían baño y que el Otakin tumbó», indicó la joven.
Posteriormente, indicó: «Hizo una reseña y cagaron. Bueno, no sé si cagaron por eso, pero a mí en lo personal me gustaba caleta».
En este sentido, la tiktoker señaló que el anti-influencer es capaz de destruir negocios, así que cuidado».
