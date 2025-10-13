Jaime Leyton sorprende con inesperada e hilarante rutina en «Coliseo» de Mega: »Pensé que lo había visto todo»

Este sábado, en el programa de humor de Mega «Coliseo» se vivió una insólita situación. Resulta que el meteorólogo, Jaime Leyton hizo su debut en la comedia y sorprendió con diversos chistes.

En esta instancia, el profesional se encontraba vestido como superhéroe. Incluso se hizo llamar «Climán».

Esto ocurrió en la sección «Con leseo» que liderada por Mathiu Focker, personaje interpretado por Rodrigo Villegas.

De hecho, el comediante presentó al meteorólogo como «un rayo para los chistes, una tormenta del humor. Al mal tiempo, él pone buena cara. Con ustedes: Climan».

Tras la aparición del hombre de tiempo, las carcajadas no tardaron en llegar. Incluso el jurado y la animadora María José Quintanilla no pudieron contener la risa.

Posteriormente, Jaime Leyton soltó diversos chistes, que fueron calificados con un 10 por parte del jurado. Incluso el profesional lanzó tallas que involucran a meteorólogos de otros canales.

«¿Saben cuál es el meteorólogo favorito de la Patagonia? Iván Torres del Paine», señaló.

Además, mencionó: «¿Saben cuál es la cerveza favorita de los meteorólogos? La Michelle Adams».

Los chistes de Jaime Leyton fueron bien recibidos. De hecho, Coté Quintanilla expresó: »Pensé que lo había visto todo en televisión, pero me faltaba esto. ¡Me gustó!»

»¿Sabe? No vamos a buscar a nadie más para Viña. Nos vamos a llevar a Climan», añadió.

Vale señalar este momento fue compartido la cuenta de Instagram de Mega. De este modo, diversos cibernautas tiraron la talla al respecto.

«Por favor, súbanle el sueldo a Don Jaime !!!»; «Jajaja grande Don Jaime»; «Qué bueno ver un caballero y con sentido del humor»; «Deben invitarlo al muro»; «qué buen humor Don Jaime», fueron algunos de los comentarios que recibió la rutina del meteorólogo de Mega en redes sociales.

Revive el momento a continuación:

