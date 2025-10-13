Helhue Sukni sorprendió con lujosa fiesta para celebrar sus 60 años: Baile, invitados famosos y más

Durante este fin de semana, la popular abogada Helhue Sukni celebró un importante hito: su cumpleaños número 60. La profesional llevó a cabo una millonaria fiesta, de la que se conocieron varios registros a través de redes sociales.

Si bien, su cumpleaños fue el 6 de octubre, la especialista tomó la decisión de llevar a cabo la fiesta durante el fin de semana.

Según informó AR13, la celebración de Helhue Sukni incluyó entrada, plato de fondo y postre para los invitados.

En los registros que se viralizaron a través de redes sociales, la abogada fue vista usando un vestido rojo, disfrutando de la música, tomando shots de tequila y bailando con los presentes.

Los invitados al cumpleaños de Helhue Sukni

La celebración del cumpleaños número 60 de Helhue Sukni tuvo como invitados a conocidas figuras de la farándula nacional. Por ejemplo, Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos.

Incluso, la exchica Mekano estuvo junto a su pareja, Cuco Cerda (hermano de Raimundo). En este sentido, ambos compartieron registros de algunos momentos de la celebración.

De hecho, Dani Aránguiz grabó a la abogada bailando danza árabe con una de sus hijas, mientras un cantante interpretaba el tema.

Además, en un video compartido en redes sociales, se ve que la abogada le dice a la exesposa de Jorge Valdivia que siente que «está vieja». Frente a esto, la panelista de «Sígueme» le indicaba que se veía muy bien.

