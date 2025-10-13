«Cometí un error…»: Marlene de la Fuente se sincera sobre su relación con Iván Núñez

En conversación con el programa de Canal 13, «Hay que decirlo», Marlene de la Fuente habló de su relación con el rostro de TVN.

En esta oportunidad, la ex de Iván Núñez se refirió a su decisión de priorizar el cuidado de sus hijos antes que su carrera profesional.

«Cometí un error en tener tres profesiones y haberme quedado en la casa (…) En su momento sí lo conversamos, pero ahora no me quedaría por ningún motivo. Era mucho mejor que me quedara en la casa porque eran cuatro hijos. Una se posterga mucho», indicó.

Además, contó que «el (Iván Núñez) quería que estuviera en la casa. Era él o yo porque eran cuatro niños, la verdad se van por un año. Él trabajaba tranquilo y yo me quedaba en la casa, todavía no se entiende bien que la mujer que se queda en la casa, trabaja tres veces más».

Es importante mencionar que en 2023, el Cuarto Juzgado de Familia de Santiago tomó una drástica decisión con respecto a Iván Núñez, periodista de TVN.

Resulta que se determinó retener una parte del sueldo que recibe el comunicador en el canal estatal. Esto debido a que mantiene una millonaria deuda de pensión de alimentos a su expareja, Marlene de la Fuente.

De acuerdo a lo informado por La Hora, el fallo resolvió que TVN retenga cerca de tres millones de pesos del sueldo que gana Iván Núñez.

En concreto, el monto, establecido con reajustabilidad semestral de acuerdo al IPC es de 46,99662 UTM.

Además, el medio ya nombrado, dio a conocer que desde TVN no se referirán a esta sentencia.

También te puede interesar: «Pasó de ser lo mejor de lo mejor a lo peor de lo peor»: Rai Cerda se sinceró sobre su amistad con Cony Capelli

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google