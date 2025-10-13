Mónica Rincón confirma que sufrió lamentable pérdida: «Gracias por ayudarme a sonreír»

Durante la jornada de este domingo, la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, informó a través de sus redes sociales una lamentable noticia.

Resulta que la comunicadora dio a conocer la muerte de querida perrita llamada Chepita.

Monica Rincón comunica la partida de su querida mascota

La periodista compartió una serie de fotografías de su perrita en Instagram, lo que fue acompañado con un sentido mensaje de despedida.

«Gracias Chepita…no hay palabras. Gracias por ayudarme a sonreír de nuevo cuando parecía imposible», indicó Mónica Rincón.

Además, expresó: «En nuestros corazones por siempre. 2013-2025».

Como era de esperarse, el post de Mónica Rincón generó múltiples reacciones. De hecho, actualmente cuenta con más de 9 mil corazones y sobre 300 comentarios.

De este modo, la periodista de CNN Chile recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

«Un abrazo Mónica a ti y tu linda familia»; «Para los dos un abrazo , por lo amado y vivido. Todo reencuentro es posible en el infinito universo del leal amor»; «Lo siento mucho querida, qué linda la Chepita»; «Moni lo siento muchísimo es muy duro perderlos! Abrazos a todos», fueron algunos de los comentarios que recibió la comunicadora.

Además, diversas personas del mundo de la televisión le enviaron mensajes de apoyo a Mónica Rincón. Incluso Soledad Onetto compartió en sus historias una foto con su colega y su mascota.

Asimismo, Natalia Valdebenito, Nacho Gutiérrez, Katy Salonski y más figuras le dedicaron palabras a la periodista.

