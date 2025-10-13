Día del Cine regresa con precios desde $2.000: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

¡Atención fanáticos del cine! Próximamente, se vivirá el Día del Cine 2025, el que llegará con entradas a $2.000, en las principales cadenas.

De este modo, se podrá acceder a diversos estrenos por precios más bajos.

¿Cuándo es el Día del Cine?

Es importante señalar que a pesar de que la iniciativa se llama Día del Cine, esta se extiende por más de una jornada.

Este año se llevará a cbo entre el 20 y 22 de octubre en Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Starm, cadenas que cuenta con salas en distintos lugares a lo largo del país.

De este modo, las funciones tradicionales en 2D y 3D Aera Dolby Atmos y Play tendrán un precio de $2.000.

Por otro lado, los tickets para IMAX, 4DX, Prime, Premium y MX4D estarán con un valor de $4.000. Mientras se desarrolle el Día del Cine.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que durante estos días, los cines contarán con descuentos en combos familiares y confitería.

De esta manera, se podrá disfrutar de diversas películas por precio menor que al usual. Algunos de los títulos destacados son «El Conjuro 4», «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito»; «La Máquina (The Smashing Machine)», «Tron: Ares» y más.

A estos se le suman otras alternativas, ideales para ver en familia. Por ejemplo, «Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas», «La Tortuga Roja», «La Hermanastra Fea».

Es importante señalar que la preventa inicia este miércoles 15 de octubre a las 12:00 horas y se llevará a cabo en boleterías físicas y en las páginas webs de las cadenas.

En este sentido, para el Día del Cine se esperan tres días, en los que se podrá disfrutar de una gran variedad de películas a precios accesibles.

Recordemos que la disponibilidad de películas va a depender de cada cine.

