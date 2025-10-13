Día del Cine regresa con precios desde $2.000: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?
Se acerca una nueva versión del Día del Cine. Iniciativa en la que se puede disfrutar de grandes películas con precios rebajados.
¡Atención fanáticos del cine! Próximamente, se vivirá el Día del Cine 2025, el que llegará con entradas a $2.000, en las principales cadenas.
De este modo, se podrá acceder a diversos estrenos por precios más bajos.
¿Cuándo es el Día del Cine?
Es importante señalar que a pesar de que la iniciativa se llama Día del Cine, esta se extiende por más de una jornada.
Este año se llevará a cbo entre el 20 y 22 de octubre en Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Starm, cadenas que cuenta con salas en distintos lugares a lo largo del país.
De este modo, las funciones tradicionales en 2D y 3D Aera Dolby Atmos y Play tendrán un precio de $2.000.
Por otro lado, los tickets para IMAX, 4DX, Prime, Premium y MX4D estarán con un valor de $4.000. Mientras se desarrolle el Día del Cine.
Sin embargo, esto no es todo. Resulta que durante estos días, los cines contarán con descuentos en combos familiares y confitería.
De esta manera, se podrá disfrutar de diversas películas por precio menor que al usual. Algunos de los títulos destacados son «El Conjuro 4», «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito»; «La Máquina (The Smashing Machine)», «Tron: Ares» y más.
A estos se le suman otras alternativas, ideales para ver en familia. Por ejemplo, «Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas», «La Tortuga Roja», «La Hermanastra Fea».
Es importante señalar que la preventa inicia este miércoles 15 de octubre a las 12:00 horas y se llevará a cabo en boleterías físicas y en las páginas webs de las cadenas.
En este sentido, para el Día del Cine se esperan tres días, en los que se podrá disfrutar de una gran variedad de películas a precios accesibles.
Recordemos que la disponibilidad de películas va a depender de cada cine.
