Calor en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló en CHV cuándo se podrían desarrollar 30 grados en la capital del país

Estamos en pleno periodo de primavera y cada vez se siente más calor en la Región Metropolitana.

En este sentido, en la mañana de este lunes 13 de octubre, en CHV Noticias, Allison Göhler entregó el pronóstico del tiempo en Santiago y reveló las temperaturas que se esperan.

La especialista de CHV reveló que para hoy, lunes 13 de octubre, se espera que la temperatura máxima llegue a 28 grados en la capital.

Además, de acuerdo al pronóstico del tiempo en Santiago de la meteoróloga, durante mañana martes, la máxima sería de 25 grados y la mínima de 7.

Sin embargo, Allison Göhler dio a conocer que «el miércoles podría ser el día más frío de la semana». En el transcurso de dicha jornada, la máxima llegaría a 22 grados y la más baja de 8.

Por otro lado, durante el jueves 16 de octubre volvería el calor en la Región Metropolitana. Se espera una máxima de 27 grados y una mínima de 7.

El día en que se podrían registrar 30 grados en Santiago

Además, la especialista de CHV adelantó que para el viernes se espera un día caluroso en Santiago.

«El viernes podríamos tener 30 grados, así que ojo con eso, se nos vienen temperaturas cálidas«, indicó Allison Göhler.

«Lo lamento por aquellos invernistas que sufren con estas temperaturas, pero los veranistas van a estar en su salsa. Temperaturas muy agradables», agregó.

