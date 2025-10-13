Querida periodista interrumpió transmisión para confirmar su salida de CNN Chile: «Me va a costar hablar… «

Hace algunos días, se vivió un inesperado momento en CNN Chile. Instancia en la que la periodista María Paz Ortiz se tomó un momento para anunciar su salida de la estación televisiva.

Vale señalar que la comunicadora formó parte por ocho años del canal y este viernes dio a conocer que fue su último día.

María Paz Ortiz anuncia su salida de CNN Chile

«Me despido de CNN AM. Le agradezco a este equipo chiquitito pero cumplidor. Me despido del AM y también de CNN en esta jornada de día viernes. Comienza la jornada completa de despedida», expresó la periodista.

Además, María Paz Ortiz indicó: «Voy aprovechar Seba, voy a ver si me puedo poner en cámara, está difícil. Pero de despedirme de CNN y de todos mis compañeros. Ay, me va a costar hablar…»

«A quienes quiero mucho, en este contexto raro… voy a interrumpir la ceremonia pero nada, los quiero mucho, mucho, mucho. Eso», añadió la profesional, quien se veía completamente afectada.

Luego de que la periodista anunció en pantalla su salida, su colega Sebastián Ramírez, conductor de noticias en CNN Chile, le dedicó unas palabras de despedida.

«Nosotros te queríamos despedir también y aprovechamos este momento. Creo que hablo a nombre de todo el equipo de ‘CNN Chile Radio’. De todo el canal, en general. Me voy a tomar esa atribución», expresó el comunicador.

«Después de ocho años de un enorme crecimiento, hemos tenido el placer de trabajar contigo. Ha sido un gustazo estar contigo acá. De disfrutar de tu humor, tu talento, tus capacidades que demostraste cada vez que estuviste al aire, en terreno», agregó el conductor de noticias de CNN Chile.

