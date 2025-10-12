«Se me escapó de las manos»: Eduardo Fuentes recordó la broma pesada sobre el Papa que casi lo dejó sin trabajo

Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy estrenaron un nuevo capítulo de su podcast Mari Con Edu, en el que revelaron sus mejores anécdotas en televisión.

El conductor reveló la broma que hizo en Canal 13, donde les hizo creer que murió el Papa, lo que desató la locura en el canal.

Eduardo Fuentes recordó la broma pesada sobre el Papa que casi lo dejó sin trabajo

Así, Eduardo Fuentes comenzó dando un poco de contexto sobre su broma: «hace muchos años había todo un protocolo en Canal 13 si se moría el Papa Juan Pablo II. Obviamente, canal de la Iglesia. Entonces todos estábamos avisados de un protocolo. Había un libro donde señalaba todo lo que iba a ocurrir en el canal».

«Había un productor en práctica en un teléfono (…) Y nos fuimos a otra oficina y llamamos a ese anexo. Llamo y me responde el productor en práctica. Le digo: ‘Aquí Marambio de Prensa ¿Qué tienen ustedes por el Papa?’ (…) Me dice: ‘Tenemos una nota biográfica’. Y yo le digo: ‘No, esa hue… la tenemos nosotros. Otra'», reveló el conductor del podcast.

En ese momento, Eduardo Fuentes hizo la cruel broma, sin saber lo que le esperaba: «‘¿No tienen nada? Cómo es posible que ustedes no tengan nada. En Boca de Todos no tiene nada. Se acaba de morir el Papa y ustedes no tienen nada. Por Dios los hue… penca’. Y le corto».

«Ahí la hue… se me escapó de las manos, porque ese activar el protocolo significó llamadas a otras áreas del canal. Activaron gráfica de luto, notas especiales… Me dijeron: ‘Anda a hablar con Marco Antonio Cumsille al tiro’. Corrí desesperado pensando: me van a echar, me van a echar», reveló Eduardo Fuentes.

Cuando llegó donde aquel directivo del canal, le consultó si sabía lo que había pasado con el Papa, a lo que respondió: «‘Sí, pero era falso, así que no se preocupen’».

Y así, para cerrar, Eduardo Fuentes reveló que nunca lo había contado: «La suerte fue que él no se calentó con la noticia, llamó al contacto en El Vaticano y confirmó que el Papa estaba vivo. Pero nunca supieron de dónde había salido el rumor… hasta ahora».

