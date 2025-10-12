«Pasó de ser lo mejor de lo mejor a lo peor de lo peor»: Rai Cerda se sinceró sobre su amistad con Cony Capelli

Rai Cerda va a entrar este lunes a Fiebre de Baile, donde compartirá con muchas figuras del espectáculo, entre ellas, su pareja, Faloon Larraguibel, y su antigua compañera en Gran Hermano, Cony Capelli, con quien tuvo una gran amistad, e incluso, supuestamente, acercamientos de otro tipo.

Sin embargo, recientemente Cony Capelli se refirió al ingreso del chico reality, y aseguró que ya no mantienen relación, y que hay una distancia. También, afirmó que es más probable que sea amiga de Faloon que de Rai.

Rai Cerda se sinceró sobre su amistad con Cony Capelli

En conversación con LUN, Rai Cerda se refirió a su relación con Cony Capelli: «Con la Cony siempre debimos habernos quedado como amigos, porque como amigos en el reality éramos muy buenos amigos. Nos acompañábamos caleta, entendí todo lo que ella había vivido«.

«Cuando después mezclamos un poco las cosas, que ni siquiera se mezcló tanto, empezaron los problemas, los celos, varias cosas que perjudicaron nuestra relación, que pasó de ser lo mejor de lo mejor a lo peor de lo peor«, agregó Rai.

En esa misma línea, explicó cuándo empezaron los problemas: «Al principio, como éramos tan buenos amigos, la gente nos quería ver juntos y después se tornó en una pesadilla en un minuto y fue una decisión que no deberíamos haber tomado«.

«Espero que no haya problemas adentro. No sé cómo se van a llevar, no sé nada. Quiero volver a ver a Cony como una amiga, dejando todos los atados y discusiones que tuvimos en un minuto de lado. No sé si bailaremos juntos«, cerró Rai Cerda.

