Cris Mj y FloyyMenor incluidos: Estas son las 100 mejores canciones latinas del siglo XXI según Billboard

Como ya es costumbre, Billboard constantemente está haciendo listados sobre música a nivel mundial. Esta vez, decidieron hacer su top 100 de las mejores canciones latinas del siglo, es decir, desde el año 2000, hasta la actualidad.

Cómo era de esperarse, los primeros lugares los tomó el reggaeton, en este listado, que según Billboard, se basa en su listado semanal de «Hot Latin Songs«, de los últimos 25 años.

Estas son las 100 mejores canciones latinas del siglo XXI según Billboard

Eso sí, la sorpresa fue cuando apareció una canción nacional, en el puesto 39. Se trata del súper éxito de Cris Mj y FloyyMenor, «Gata Only«. Cabe recordar que esta canción fue una de las más escuchadas del 2024, además, les hizo ganar un premio Billboard como Mejor Canción Latina del año.

Gata Only, en esa misma línea, estuvo número 1 en Hot Latin Songs, de Billboard, durante 14 semanas. Además de también estar presente en el top global de Spotify durante el año pasado.

Eso sí, para sorpresa de nadie, la canción elegida la mejor del siglo fue «Despacito», con la versión de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber.

Esta rompió todos los récords posibles en su momento, manteniéndose por 56 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard Hot Latin Songs. Además, fue por mucho tiempo el video más visto de YouTube, y hoy en día, acumula más de 8 mil millones de reproducciones, solo en aquella plataforma.

El top 10 se compone de la siguiente manera:

Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee Propuesta Indecente de Romeo Santos Dákiti de Bad Bunny y Jhayco A Puro Dolor de Son By Four RITMO (Bad Boys For Life) de Black Eyed Peas y J Balvin No Me Doy Por Vencido de Luis Fonsi El Perdón de Nicky Jam y Enrique Iglesias Me Porto Bonito de Bad Bunny y Chencho Corleone La Tortura de Shakira y Alejandro Sanz Te Quiero de Flex

Acá puedes revisar el listado completo:

