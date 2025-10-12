Cris Mj y FloyyMenor incluidos: Estas son las 100 mejores canciones latinas del siglo XXI según Billboard
La revista Billboard elaboró un listado con las 100 mejores canciones latinas del siglo, con 2 artistas urbanos chilenos en el top.
Como ya es costumbre, Billboard constantemente está haciendo listados sobre música a nivel mundial. Esta vez, decidieron hacer su top 100 de las mejores canciones latinas del siglo, es decir, desde el año 2000, hasta la actualidad.
Cómo era de esperarse, los primeros lugares los tomó el reggaeton, en este listado, que según Billboard, se basa en su listado semanal de «Hot Latin Songs«, de los últimos 25 años.
Estas son las 100 mejores canciones latinas del siglo XXI según Billboard
Eso sí, la sorpresa fue cuando apareció una canción nacional, en el puesto 39. Se trata del súper éxito de Cris Mj y FloyyMenor, «Gata Only«. Cabe recordar que esta canción fue una de las más escuchadas del 2024, además, les hizo ganar un premio Billboard como Mejor Canción Latina del año.
Gata Only, en esa misma línea, estuvo número 1 en Hot Latin Songs, de Billboard, durante 14 semanas. Además de también estar presente en el top global de Spotify durante el año pasado.
Eso sí, para sorpresa de nadie, la canción elegida la mejor del siglo fue «Despacito», con la versión de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber.
Esta rompió todos los récords posibles en su momento, manteniéndose por 56 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard Hot Latin Songs. Además, fue por mucho tiempo el video más visto de YouTube, y hoy en día, acumula más de 8 mil millones de reproducciones, solo en aquella plataforma.
El top 10 se compone de la siguiente manera:
- Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee
- Propuesta Indecente de Romeo Santos
- Dákiti de Bad Bunny y Jhayco
- A Puro Dolor de Son By Four
- RITMO (Bad Boys For Life) de Black Eyed Peas y J Balvin
- No Me Doy Por Vencido de Luis Fonsi
- El Perdón de Nicky Jam y Enrique Iglesias
- Me Porto Bonito de Bad Bunny y Chencho Corleone
- La Tortura de Shakira y Alejandro Sanz
- Te Quiero de Flex
Acá puedes revisar el listado completo:
