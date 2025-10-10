¡Confirmado! Soda Stereo llega a Chile en 2026 con su show «Ecos»: Cuándo es y cómo comprar entradas

Tras semanas de rumores, hoy 10 de octubre, se anunció el esperado regreso de Soda Stereo a chile con su nuevo espectáculo titulado «Ecos». El evento se llevará a cabo el 26 de marzo en 2026 en el Movistar Arena de Santiago y se espera que sea una experiencia inolvidable para los fanáticos de la banda.

Vale señalar que esta noticia llega en medio del gran furor que existe por el retorno a los escenarios de la icónica agrupación. Vale señalar en Argentina se desató gran euforia y las entradas se agotaron rápidamente.

Ahora, será el turno del público nacional que se reencontrará con Soda Stereo, una de las bandas más icónicas de rock en español.

Vale señalar que «Ecos» será un show sin precedentes, el que permitirá revivir en vivo a Gustavo Cerati, en sintonía, junto a Charly Alberti y Zeta Bosio sobre el escenario. Vale señalar que no se trata de un holograma convencional, ni de un tributo ni homenaje. Es un show en vivo con la última tecnología disponible.

¿Cómo compran entradas para el concierto de Soda Stereo en Chile?

Las entradas para el concierto de Soda Stereo en Chile estarán disponibles a través de Puntoticket.cl.

La preventa exclusiva para cliente de Banco de Chile iniciará el 20 de octubre, a las 12:00 horas. Por otro lado, la venta general está programada para el 22 de octubre, a las 12:00 horas.

Vale señalar que los precios de las entradas se encuentran entre $28.800 y $103.500 (considerando el cargo por servicio).

En tanto, quienes puedan acceder al descuento de Banco de Chile, podrán comprar los tickets con precios que van desde $23.800 hasta los $85.500, dependiendo de la ubicación.

Revisa a continuación los precios:

De este modo, los fanáticos chilenos tiene la posibilidad de vivir la experiencia de disfrutar en vivo de la música de Soda Stereo.

