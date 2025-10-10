Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler aclara las posibilidades de que vuelvan las precipitaciones a Santiago

Hace varios días, se ha venido anunciando la posibilidad de que durante este fin de semana se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana, lo que ha generado gran incertidumbre entre los capitalinos.

En este sentido, durante la mañana de este viernes, en el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana», la meteoróloga, Allison Göhler entregó el pronóstico del tiempo en Santiago. De este modo, aclaró las probabilidades de que se desarrollen precipitaciones.

Allison Göhler reveló las posibilidades de que se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana

Hace varios días, Allison Göhler estuvo señalando que existía la probabilidad de que se registren precipitaciones. Y durante esta mañana indicó: «Vamos a tener buena suerte».

La especialista indicó que en caso de que se registre una leve lluvia en la Región Metropolitana, sería entre la noche de hoy y la madrugada de mañana, sábado. «Va a ser entre las 12 y 2 de la mañana», señaló.

Además, mencionó que se espera que el panorama cambie posteriormente durante la jornada del sábado. «En el día vamos a tener un cielo parcial a despejado», mencionó. De este modo, quienes tenían planes durante el día podrán desarrollarlos sin problemas.

¿Cómo estarán los próximos días en la capital del país?

Por otro lado, Allison Göhler informó que para hoy, viernes 10 de octubre, se espera una temperatura máxima de 23 grados en la capital del país.

Además, la especialista dio a conocer en su pronóstico del tiempo en Santiago que durante este sábado 11 de octubre, jornada en la que se podria desarrollar una leve lluvia en la Región Metropolitana, la máxima sería de 21 grados y la mínima de 5.

En tanto, en el transcurso del domingo de esta semana, la temperatura más alta llegaría a 27 grados y la más baja a 5 grados.

Por otra parte, durante el lunes 13 de octubre, la máxima sería de 29 grados y la mínima de 6. Mientas que para el martes se espera una máxima de 25 y una mínima de 7.

