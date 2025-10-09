¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Allison Göhler entrega el pronóstico del tiempo en Santiago y se refiere a las posibilidades de precipitaciones

Estamos en pleno periodo de primavera. Sin embargo, el tiempo ha sido cambiante durante las últimas semanas, por lo que muchas personas se preguntan si es que existen probabilidades de que se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana durante los próximos días.

Y en la mañana de este jueves 9 de octubre, en CHV Noticias, la meteoróloga Allison Göhler se refirió a las posibilidades de que se registren precipitaciones próximamente en Santiago.

¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana?: Allison Göhler aclaro el panorama

Hace días, la meteoróloga de CHV estaba indicando que existía la posibilidad que durante el sábado 11 de octubre se podía registrar una leve lluvia en la Región Metropolitana.

Sin embargo, esta mañana, Allison Göhler indicó: «Se está diluyendo un poco la posibilidad de que caigan gotitas el día sábado».

Aunque de todos modos, indicó que «si caen esas gotitas, será en la madrugada del día sábado».

De esta manera, se recomienda seguir pendientes al pronóstico del tiempo para Santiago para estar informados sobre las posibilidades de que vuelva la lluvia en la Región Metropolitana.

¿Cómo estará el tiempo en los próximos días?

La especialista de CHV dio a conocer que durante este jueves 9 de octubre, la temperatura máxima llegaría a 28 grados en la capital.

Además, indicó que se espera que mañana viernes disminuya el calor en Santiago. La máxima sería de 24 grados y la mínima de 8.

Por otro lado, en el transcurso del sábado de esta semana. Jornada en la que existe la posibilidad de que se desarrolle una leve lluvia en la Región Metropolitana, la temperatura más alta alcanzaría los 21 grados y la más baja 7.

En tanto, durante el domingo 12 de octubre, volvería el calor en Santiago. Para este día se espera una máxima de 28 grados, mientras que la mínima sería de 4 grados.

