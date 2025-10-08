¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Allison Göhler reveló las probabilidades de que se desarrollen precipitaciones en Santiago

Estamos en pleno periodo de primavera, y si bien durante los últimos días se ha registrado calor en Santiago, se espera que próximamente la temperatura disminuye. Incluso, existe una probabilidad de que se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana para esta semana.

Así lo indicó durante la mañana de este miércoles, la meteoróloga Allison Göhler, quien entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital.

Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló cuándo se podrían desarrollar precipitaciones

La meteoróloga de CHV dio a conocer que se espera que el viernes 10 de octubre descienda la temperatura en la capital.

Además, Allison Göhler señaló: «Esperamos un sábado bastante nublado con un descenso en temperaturas».

Incluso, la especialista reveló las probabilidades de que durante dicho día se registre lluvia en la Región Metropolitana.

Resulta que indicó que exista «la posibilidad muy bajita de que caiga alguna gotita, pero es muy baja. Yo creo que va a quedarse más en cordillera, pero de todas maneras vamos a estar monitoreando ahí qué pasa con ese sistema para que la gente se prepare para este fin de semana».

Además, Allison Göhler indicó que en caso de caer agua, sería algo leve.

¿Qué temperaturas se esperan para las próximas jornadas en la capital?

La meteoróloga de CHV dio a conocer que para el jueves 9 de octubre, se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 8 en la capital.

Además, según el pronóstico del tiempo en Santiago de Allison Göhler durante el viernes de esta semana, la máxima sería de 23 grados y la mínima de 10.

Asimismo, la especialista dio a conocer que en el transcurso del sábado 11 de octubre. Jornada en la que podría llegar una leve lluvia en la Región Metropolitana, la temperatura más alta sería de 21 grados y la más baja de 9 grados.