Latife Soto lanza impactante predicción para el 11 de noviembre en adelante: «Hay gente mala» y «se van a acordar de mí»

Latife Soto suele dar que hablar a través de sus predicciones sobre Chile y el mundo entero. En este sentido, recientemente, tiró las cartas y lanzó un nuevo presagio para los últimos meses del año.

Resulta que en el espacio digital que comparte con el periodista de Mega, José Antonio Neme expresó: «Todo lo oculto sale a la luz».

En este sentido, Latife Soto mencionó: «Vamos a saber de gente que está desaparecida hace rato, gente que no se ha encontrado. Van a empezar a aparecer

Ante esto, José Antonio Neme le consultó por el caso de Julia Chuñil. A lo que la tarotista indicó: «Sí, puede que se empiece a liberar esa información. Es un caso brutal».

Asimismo, expresó: «Ella me aparece como un angelito, como un ser de una energía más bonita, pero las personas necesitan un cuerpo, se necesita saber qué pasó».

«Hoy hay gente mala, pero se va a saber. Y no solo ella, van a empezar a aparecer personitas gracias a la justicia divina. Se van a acordar de mí», añadió Latife Soto.

De acuerdo a la tarotista, a partir del 11 de noviembre podrían comenzar a circular nueva información sobre personas desaparecidas.

«Va a ser un fin de año en que todos vamos a estar con nuestros seres queridos», indicó.

Latife Soto sobre fin de la carrera presidencial

Además, en esta oportunidad, Latife Soto habló de las elecciones presidenciales y mencionó: «Sobre el Presidente Boric, veo que él prefiere que sea Kast el Presidente, porque él vuelve».

«Y ojo, que si sale Kast de verdad que nos vamos a desilusionar, porque vamos a tener cualquier protesta. Va a ver protestas y vamos a tener el ambiente que tenemos siempre», añadió la guía espiritual en su conversación con José Antonio Neme.

También puedes leer en RadioActiva: Latife Soto impacta con inesperada predicción de cara a las elecciones presidenciales: «Si sale, nos vamos a desilusionar»