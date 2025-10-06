Latife Soto impacta con inesperada predicción de cara a las elecciones presidenciales: «Si sale, nos vamos a desilusionar»

Cada vez falta menos para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Y recientemente, la reconocida tarotista, Latife Soto, lanzó una llamativa predicción sobre la recta final de este proceso.

Resulta que en el espacio digital que comparte con el periodista de Mega, José Antonio Neme señaló: «Jara se está manteniendo, y yo dije que Kaiser y Parisi iban subiendo. Es jara, Kast, Parisi o Kaiser, por ahí va».

«Viene un cambio para Chile; la ideología que hoy existe, no sigue», agregó la tarotista.

Además, Latife Soto señaló: «En ese cambio, la persona que es elegida quiere aplicar nuevas cosas y un poco la gente se va a reconciliar, porque la gente está aburrida».

La inesperada predicción de Latife Soto de cara a las elecciones presidenciales

En esta oportunidad, la tarotista recordó que hace un tiempo señaló que Evelyn Matthei no pasaría a segundo vuelta.

«Siempre lo he visto, Jose. Ella está preparada, pero siempre dije que veía mucha traición hacia ella, hay mucho machismo que la traiciona», mencionó Latife Soto.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que la guía espiritual sorprendió con una inesperada predicción que involucra al mandatario.

«Sobre el Presidente Boric, veo que él prefiere que sea Kast el Presidente, porque él vuelve», indicó.

Además, señaló: «Y ojo, que si sale Kast de verdad que nos vamos a desilusionar, porque vamos a tener cualquier protesta. Va a ver protestas y vamos a tener el ambiente que tenemos siempre».

Es importante señalar que durante los domingos, Latife Soto realiza transmisiones en vivo con José Antonio Neme, donde lanza predicciones sobre diversos temas.

