¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos ya debutó con su sesión en el reconocido Tiny Desk de la radio NPR de Washington. Reconocido espacio en el que han estado presentes importantes artistas como Sting, Dua Lipa, C. Tangana y otros.

El popular noticiero de títeres se suma a más artistas chilenos que han sido parte al programa. Hablamos de la cantante rubio, la pianista Mahani Teave, la artista de jazz Claudia Acuña, Mon Laferte y Ana Tijoux.

El debut de 31 Minutos en Tiny Desk fue este lunes 6 de octubre, en el canal de YouTube de NPR, como parte de «El Tiny Takeover», que celebra el Mes de la Música Latina.

31 Minutos debutó en Tiny Desk

La popular banda nacional viajó el último fin de semana a Estados Unidos y la grabación se llevó a cabo el lunes 29.

La preparación de la presentación se hizo en un galpón en Santiago, donde se recreó el espacio donde grabaron.

Vale señalar que la sesión del Tiny Desk de 31 Minutos duró un poco más de 20 minutos y contó con icónicos éxitos:

«Mi Equilibrio Espiritual»

«Bailan sin Cesar»

«Objeción Denegada»

«Calurosa Navidad»

«Mi Muñeca me Habló»

«Arwrarwrirwrarwro

«Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)».

Con el estreno de esta sesión en Tiny Desk, 31 Minutos sigue reafirmando su posición como uno de los proyectos más queridos de nuestro país. El reconocido programa traspasa fronteras e idiomas de la mano de su música y humor.

