Luis Slimming sorprendió con chiste sin filtro a Benjamín Vicuña: el actor reaccionó y casi abandona el estudio

Actualmente, el reconocido actor chileno Benjamín Vicuña fue entrevistado por Luis Slimming en el espacio «Entre Broma y Broma» de El Sentido del Humor. Instancia en la que promocionó la película «Rey del Ring».

Esta oportunidad, el humorista sorprendió con un chiste, en el que hizo referencia a la vida personal del intérprete.

Luis Slimming le consultó al actor «cuál ha sido el personaje que te ha dejado más pa’ dentro, o te lo llevaste pa’ la casa a alguno». Esto después de que estuvieran hablando sobre interpretar dramas y posteriormente pasar a la comedia para alejarse de las tragedias.

El chiste de Luis Slimming a Benjamín Vicuña

Tras la consulta, el actor indicó: «Le tengo mucho cariño a todos los personajes».

Además, agregó: «Pero ya que estamos hablando de El rey del ring, que se estrenó el 2 de octubre, y Papá x dos, hay un personaje que hoy estoy haciendo, que me tiene muy contento, que es de una serie en Uruguay».

En este sentido, explicó que «es un padre, con cinco hijos, dos exs…».

Frente a esto, Luis Slimming bromeó e indicó: «¡Ah! Es un documental», lo que desató risas en el estudio.

Es importante señalar que Benjamín Vicuña tiene cinco hijos. Con Pampita tiene a Bautista, Beltrán y Benicio (y si fallecida retoña, Blanca). En tanto, con China Suárez tiene a Magnolia y Amancio.

Tras el comentario del comediante, el actor de 46 años indicó: «Puta, no se puede..». Además, bromeó con que iba a abandonar el estudio. «¡Pa’ qué me invitan», indicó fingiendo enojo.

«Ya», indicó Benjamín Vicuña, quien hizo como que se servía alcohol para poder lidiar con la tensión.

Luego, el actor se sentó y Luis Slimming, le lanzó otra talla relacionada con el estreno de la reciente película. «¡No sé pierda desde el dos de octubre ‘El rey del ring de cuatro perillas'», indicó.

Ante esto, el intérprete mencionó: «Estaba servida».

«Había que tirarla, estaba dando bote», indicó el comediante. En tanto, el actor habló sobre su serie en Uruguay. «Bien potente y bonita, una comedia», expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESDH Producciones (@elsentidodelhumor)