Chayanne confirma concierto en Concepción: Fecha y cuándo inicia la venta de entradas

El querido cantante puertorriqueño, Chayanne, anunció que Concepción, en el marco de su gira sudamericana 2026, «Bailemos otra vez». En concreto, el artista se presentará en el Estadio Ester Roa.

Esta noticia, llega después de ocho conciertos completamente agotados en el Movistar Arena. Instancias, en la que el intérprete demostró una vez más la fuerte conexión que tiene con nuestro país.

Vale señalar que a través de sus redes sociales, sorprendió a sus fanáticos de la región del Biobío, tras señalar: «Porque ustedes mandan y yo solo obedezco. Nos vemos pronto Concepción».

Luego, la productora Cárdenas Marketing Network dio a conocer la fecha del show de Chayanne.

«Ya es oficial: Nos vemos el 7 de febrero en Concepción», informaron.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Chayanne en Concepción?

La preventa de entradas exclusiva para clientes Entel o pagando con Santander Chile iniciará el miércoles 8 de octubre a las 11:00 horas.

Por otro lado, la venta general para el show de Chayanne en Concepción está programada para este viernes 10 de octubre, a las 11:01 horas. Vale señalar que ambas modalidades son a través del sistema Ticketmaster.

Los precios se encuentran entre $24.660 y $265.525 (considerando el cargo por servicio), dependiendo de la ubicación. Revisa los valores a continuación:

Primeras Filas: $265.535

Diamante: $236.160

Diamante: Lateral $224.410

Vip Top: $212.660

Vip Platinum: $189.160

Pacífico Inferior: $159.785

Pacífico Superior: $142.160

Golden: $112.785

Andes Inferior: $89.285

Andes Superior: $77.535

Galería Sur Inferior: $54.035

Galería Sur Superior: $48.160

Cancha General: $24.660

Movilidad Reducida: $24.660

Por otro lado, es importante señalar que el 11 de febrero se presentará en el Estadio de Sausalito en Viña de Mar. Mientras que el 14 de febrero, para el Día de los Enamorados, tendrá su esperado show en el Estadio Nacional.

El retorno de Chayanne a Chile se da en el marco de su tour en Sudamérica, que también lo llevará a países como Argentina y Uruguay.

