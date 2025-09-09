Fanática que subió al escenario junto a Chayanne en el Movistar Arena reveló cómo huele el cantante: «Lo primero que pensé cuando lo abracé»

Recientemente, Chayanne llevó a cabo ocho conciertos en el Movistar Arena, los que estuvieron completamente agotados.

La visita del puertorriqueño en nuestro país generó gran euforia, lo que no es ninguna sorpresa, ya que se trata de un artista muy querido en nuestro país y Latinoamérica. De hecho, el cariño se vio reflejado en los shows que llevó a cabo en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Las presentes pudieron disfrutar de estos shows. Incluso algunas fanáticas pudieron subir al escenario junto a Chayanne.

Vale señalar que esto es algo común para la voz de «Un Siglo Sin Ti». Su equipo elige mujeres para que suba al escenario junto al «papá de Latinoamérica».

Fanática subió al escenario, juntó a Chayanne y reveló a qué huele el querido cantante

En este sentido, una fanática contó a través de TikTok detalles de lo que fue su encuentro con Chayanne.

«Si chicas, lo logré, estuve con Chayanne en el escenario, en el Movistar Arena, el miércoles 3 de septiembre», comenzó señalando.

Además, la mujer reveló que «me dijo que muchas gracias por haber ido al show, por bailar con él y que siga disfrutando, que disfrute lo que él entrega».

Igualmente, la fanática respondió a qué huele Chayanne. «No lo sé, solo sé que huele muy rico, no sé si era el perfume que usa o su olor corporal. Creo que fue lo primero que pensé cuando lo abracé», indicó.

Con respecto al equipo de Chayanne, mencionó: «Son unas personas de verdad que muy sencillas, muy humildes, muy humanas, eso es lo que te hace sentir demasiado agradecida estar ahí y compartir unos minutos con ellos».

Es importante señalar que el querido cantante anunció que regresará a Chile durante el próximo año.

En concreto, Chayanne se presentará el 11 de febrero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Mientras que el 14 de febrero lo hará en el Estadio Nacional.